أسعار الكتاكيت اليوم 3-12-2022 في مصر... «أمات» تتراجع جنيهًا دفعة واحدة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، السبت 3-12-2022، تراجعًا في حركة البيع بعدد من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، ما بين 25 قرشًا إلى 1 جنيه، وذلك بعد استقرار استمرّ يومي الخميس والجمعة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في مصر من 1.25 جنيه لأقل سعر إلى 4.5 جنيه لأعلى سعر بيع في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتراجع سعر بيع القاهرة للدواجن بنحو 25 قرشًا، ونيوهوب إيجيبت 50 قرشًا، والعناني 50 قرشًا، وأمات 1 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.25 جنيه بدلًا من 1.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 3.5 جنيه بدلًا من 4 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 4 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه

العناني 4 جنيهات بدلًا من 4.5 جنيه

أمات 3 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات

الوادي 4 جنيهات

البنا 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 2 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.