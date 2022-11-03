أسعار الكتاكيت اليوم 3-11-2022 في مصر.. ارتفاعات في «الحمد» و«الوطنية»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 3-11-2022 في مصر، حيث شهدت شركتا الحمد، والوطنية ارتفاعا في سعر البيع على الرغم من تراجعها امس، بينما تراجع سعر البيع في العناني، والقاهرة للدواجن.

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم ارتفاعات بنحو 1 جنيه في الحمد للدواجن، و25 قرشَا في الوطنية، بينما العناني تراجعت 50 قرشَا، والقاهرة للدواجن تراجعت 75 قرشَا.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في باقي شركات الدواجن لليوم الرابع على التوالي في باقي شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

شركة الوطنية 5.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة العناني 6.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه

شركة أمات 4 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.75 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

شركة الوادي 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال – في تصريحات سابقة – إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت والتي تعد عاملا مساعدا في حركة اسعار الكتاكيت في مصر.