أسعار الكتاكيت اليوم 29-10-2022 في مصر.. «العناني» بـ5.75 جنيه

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم 29-10-2022 في مصر، على استقرارها لليوم الثالث على التوالي، وذلك في أغلب شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، حيث مازال سعر البيع في عدد 11 شركة على نفس أسعار أول أمس الخميس في السوق المحلية.

وحتي الآن غير معروف ما سيحدث خلال الساعات القادمة في أسعار الكتاكيت في مصر، حيث يبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

المصرية الهولندية 2 جنيه

شركة الوطنية 4.5 جنيه

شركة الفيروز 4 جنيهات

شركة العناني 5.75 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.5 جنيه

شركة الوادي 6 جنيهات

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال – في تصريحات سابقة – إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.