أسعار الكتاكيت اليوم 28-9-2022 في مصر.. ارتفاع 50 قرشَا في «الوطنية» و«نيوهوب إيجيبت»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 28-9-2022 في مصر، إرتفاعا في شركة الوطنية، ونيوهوب ايجيبت، مع هدوء في باقي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد 5 أيام من التراجع المستمر في اغلب الشركات المنتجة للكتاكيت.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بشركة الوطنية بنحو 50 قرشَا، كما قفزت شركة نيوهوب ايجيبت بنفس القيمة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

شركة رواد النيل 6.5 جنيه

شركة الوادي 6.75 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 6 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

شركة العناني 8.5 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

وعلى الرغم من تلك الانخفاضات، إلا أن أسعار الكتاكيت اليوم حتى الآن في شركات الدواجن الكبري، مازالت أعلي مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

حيث إن مبيعات شركات الدواجن الكبري تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.