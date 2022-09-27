أسعار الكتاكيت اليوم 27-9-2022 في مصر.. استمرار التراجع في «أمات» و«رواد النيل»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 27-9-2022 في مصر، ما بين ارتفاع في شركة الحمد، واستمرت شركتا أمات، ورواد النيل، في التراجع لليوم الثالث على التوالي وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار البيع أمس الإثنين.

حيث ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بشركة الحمد بنحو 50 قرشَا، بينما استمرت شركتا أمات، ورواد النيل في التراجع بواقع 25 قرشَا للأولي، و50 قرشَا للثانية، مع هدوء حذر في باقي الشركات التي استقرت على نفس أسعار بيع أمس الإثنين.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة أمات 8 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه

شركة رواد النيل 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الوادي 6.75 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 6 جنيهات

شركة الوطنية 6 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 جنيه

شركة العناني 8.5 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

وعلى الرغم من تلك الانخفاضات، إلا أن أسعار الكتاكيت اليوم حتى الآن في شركات الدواجن الكبري، مازالت أعلي مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

حيث إن مبيعات شركات الدواجن الكبري تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.