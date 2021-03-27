أسعار الكتاكيت اليوم 27-3-2021

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27-3-2021، في حركة البيع والشراء لدى كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، حيث ارتفع سعر البيع لدي شركات القاهرة والوادي والوطنية من 50 الي 125 قرشا، مع تراجع سعر بيع شركة المراعي بنحو 1 جنيه، وذلك بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء وعمر يوم تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

شهد سعر بيع الكتاكيت البيضاء ثبات لدي شركة الإسكندرية عند 10 جنيهات، بينما ارتفع بنحو 50 قرشا لدي شركة الوطنية ليصبح بسعر 11.5 جنيهًا، و شركة القاهرة ارتفعت بنحو 1.25 جنيه ليصل الي 10.5 جنيه، مع تراجع سعر شركة المراعي بنحو 1 جنيه ليصل الي 8.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وارتفعت اسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت في شركة الوادي للدواجن بشكل طفيف مقارنة بأسعار امس الجمعة حيث شهدت زيادة 50 قرشا ليصل سعر البيع الي 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم ، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي ، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.