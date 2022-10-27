أسعار الكتاكيت اليوم 27-10-2022 في مصر.. تراجع 1.25 جنيه في «نيوهوب إيجيب»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 27-10-2022 في مصر، استقرار في أغلب شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، مع تراجع ملحوظ في شركة نيوهوب ايجيبت بنحو 1.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وزيادة طفيفة بلغت 25 قرشَا لدي شركة العناني.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه

المصرية الهولندية 2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.5 جنيه

شركة الوطنية 4.5 جنيه

شركة الفيروز 4 جنيهات

شركة العناني 5.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

شركة رواد النيل 4 جنيهات

شركة الوادي 6 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.