أسعار الكتاكيت اليوم 26-12-2022 في مصر.. 7 جنيهات سعر شركة «الحمد»

ارتفعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 26-12-2022، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، وهي الزيادة الثالثة الأسبوع الجاري.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5.25 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 6 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات بدلا من 3 جنيهات

الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه

العناني 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

أمات 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

الوادي 6.25 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

البنا 5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 5 جنيهات بدلا من سعر أول أمس 2.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.