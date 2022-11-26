أسعار الكتاكيت اليوم 26-11-2022 في مصر.. تراجع يصل إلى 2.5 جنيه فى 5 شركات

هبطت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، السبت 26-11-2022، بشكل كبير لم يحدث منذ بداية العام الجاري، حيث تراوحت الانخفاضات ما بين 2.5 جنيه إلى 50 قرشَا في عدد من الشركات الكبري.

وانخفضت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الوطنية 2 جنيه، وشركة نيوهوب ايجيبت 50 قرشَا، وشركة الفيروز 50 قرشَا، وفي شركة أمات 2.5 جنيه، وشركة البنا 1 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 3 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

الوطنية 4 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

الفيروز 5.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

العناني 7 جنيهات

أمات 4 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

الوادي 6 جنيهات

البنا 4.2 جنيه بدلا من 5.2 جنيه

رواد النيل 4 جنيهات

المصرية الهولندية 4 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.