أسعار الكتاكيت اليوم 26-10-2022 في مصر.. كتكوت «المصرية الهولندية» بـ2 جنيه

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم 26-10-2022 في مصر، في كبرى شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاربعاء، إذ شهدت انخفاضات تراوحت من 1 جنيه إلى 2 جنيه، مع ثبات سعر البيع في 5 شركات، مع تراجع 6 شركات أخري.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.25 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

المصرية الهولندية 2 جنيه بدلا من 3.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

شركة الوطنية 4.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه

شركة الفيروز 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة العناني 5.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

شركة رواد النيل 4 جنيهات

شركة الوادي 6 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.