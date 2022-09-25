أسعار الكتاكيت اليوم 25-9-2022 في مصر.. انخفاض كبير في شركات الدواجن

هبوط حاد شهدته أسعار الكتاكيت اليوم 25-9-2022 في مصر، في أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت في السوق المحلية، وذلك على معدلات سعر البيع يومي السبت والجمعة الماضيين، حيث إنخفضت اسعار الكتاكيت من 50 قرشَا إلي 1.75 جنيه في الكتكوت الواحد، بالعديد من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم بنحو بنحو 50 قرشَا في كل من الوطنية، نيوهوب إيجيبت، و75 قرشَا تراجعًا في الفيروز.

كما تراجعت أسعار الكتاكيت في كل من شركات الحمد، الوادي، العناني، أمات، رواد النيل، البنا بنحو جنيهًا واحدًا، فيما إنخفض سعر البيع في القاهرة للدواجن بنحو 1.75 جنيه.

وعلى الرغم تلك الانخفاضات، إلا أن أسعار الكتاكيت اليوم حتي الأن في شركات الدواجن الكبري، مازالت أعلي مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

حيث إن مبيعات شركات الدواجن الكبري تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.

شركة الوادي 8.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه.

شركة الوطنية 8.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 11 جنيهًا.

شركة العناني 9.5 جنيه بدلا من 10.5 جنيه.

شركة أمات 8.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه.

شركة الفيروز 8.25 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

شركة رواد النيل 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

شركة البنا 8.2 جنيه بدلا من 9.2 جنيه.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية