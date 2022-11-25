أسعار الكتاكيت اليوم 25-11-2022 في مصر.. 1.75 جنيه تراجعا في «نيوهوب إيجيبت»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الجمعة 25-11-2022، والتي شهدت تراجع في سعر بيع شركتين، مع ارتفاع في شركة واحدة، وذلك مقارنة بأسعار امس الخميس في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية.

وانخفضت اسعار الكتاكيت اليوم في شركة نيوهوب ايجيبت بنحو 1.75 جنيه، وفي شركة الوادي بنحو 50 قرشَا، بينما ارتفعت في شركة الفيروز بنحو 50 قرشَا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 3 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.75 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

الوطنية 6 جنيهات

الفيروز 6 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه

العناني 7 جنيهات

أمات 6.5 جنيه

الوادي 6 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

البنا 5.2 جنيه

رواد النيل 4 جنيهات

المصرية الهولندية 4 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.