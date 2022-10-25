أسعار الكتاكيت اليوم 25-10-2022 في مصر.. هدوء الطلب على الشراء

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 25-10-2022 في مصر، في كبري شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، وذلك تماشيَا مع هدوء الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء، وكتاكيت عمر يوم، حيث مازالت أسعار اليوم مستقرة على نفس أسعار أمس الإثنين.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.25 جنيه

شركة الوادي 6 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة أمات 5.5 جنيه

شركة العناني 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.