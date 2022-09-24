حافظت أسعار الكتاكيت اليوم 24-9-2022 في مصر، على معدلات بيعها في الشركات الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار والتي شهدت ارتفاعات وانخفاضات في العديد من الشركات الكبري.

وتحافظ حتى الآن أسعار الكتاكيت اليوم في عدد كبير من شركات الدواجن الكبري على سعر بيع الكتكوت الواحد، وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

حيث إن مبيعات شركات الدواجن الكبري تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وأكد العاملون في القطاع أن استقرار أسعار الكتاكيت بالشركات يرجع إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8.5 جنيه.

شركة الوادي 9.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه

شركة الوطنية 8.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا.

شركة العناني 10.5 جنيه.

شركة أمات 9.25 جنيه.

شركة الفيروز 9.5 جنيه.

شركة رواد النيل 8 جنيهات.

شركة البنا 9.2 جنيه.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.