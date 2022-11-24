أسعار الكتاكيت اليوم 24-11-2022 في مصر.. «القاهرة للدواجن» تسجل 3 جنيهات

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الخميس 24-11-2022، على نفس أسعار أمس الاربعاء، والتي شهدت امس تراجعا في 6 شركات من كبرى شركات الدواجن، وهي المصرية الهولندية، رواد النيل، البنا، الفيروز، الحمد، القاهرة للدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 3 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

الوطنية 6 جنيهات

الفيروز 5.5 جنيه

العناني 7 جنيهات

أمات 6.5 جنيه

الوادي 6.5 جنيه

البنا 5.2 جنيه

رواد النيل 4 جنيهات

المصرية الهولندية 4 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.