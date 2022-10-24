أسعار الكتاكيت اليوم 24-10-2022 في مصر.. من 50 قرشًا إلى 1.5 جنيه تراجعات في شركات الدواجن

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم 24-10-2022 في مصر، بشكل كبير ما بين 50 قرشًا إلي 1.5 جنيه، في الكتكوت الواحد، وذلك بعد استقرار البيع امس الأحد، والتي شهدت ثباتا على ارتفاعات بداية الأسبوع الحالي.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.25 جنيه

شركة الوادي 6 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة البنا 5.2 جنيه بدلا من 6.2 جنيه

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بدلا من 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

شركة العناني 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، أن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلاف شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.