أسعار الكتاكيت اليوم 23-11-2022 في مصر.. تراجع جنيه في 6 شركات

هبوط حاد شهدته أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الموافق الأربعاء 23-11-2022، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، والتي شهدت اليوم تراجعا في 6 شركات من كبرى الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

حيث تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركات المصرية الهولندية، رواد النيل، البنا، الفيروز، الحمد، القاهرة للدواجن، بنحو 1 جنيه لكل شركة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 3 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

الوطنية 6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

الفيروز 5.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه

العناني 7 جنيهات

أمات 6.5 جنيه

الوادي 6.5 جنيه

البنا 5.2 جنيه بدلا من 6.2 جنيه

رواد النيل 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.