أسعار الكتاكيت اليوم 22-10-2022 في مصر.. 100 قرش ارتفاعا في «البنا»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 22-10-2022 في مصر، ارتفاعات ما بين 25 قرشا و100 قرش، في الكتكوت الواحد، مع تراجع 100 قرش في شركة المصرية الهولندية، مع ثبات في باقي شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار البيع في شركتي نيوهوب إيجيبت والوادي بنحو 25 قرشَا لكل منهما، إضافة إلي شركة البنا والتي قفزت بنحو 100 قرش في الكتكوت الواحد.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة الوادي 6.5 جنيه بدلا من 6.25 جنيه

شركة البنا 6.2 جنيه بدلا من5.2 جنيه

المصرية الهولندية 3.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 5 جنيهات

شركة الوطنية 7.5 جنيه

شركة الفيروز 6.5 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

شركة العناني 7 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، أن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلاف شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.