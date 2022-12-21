أسعار الكتاكيت اليوم 21-12-2022 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022، وذلك على نفس أسعار يوم الإثنين الماضي، وذلك في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، نتيجة تراجع المبيعات، والذي يصل إلي حد الركود في البيع والشراء.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 2 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 2.5 جنيه

الفيروز 3.5 جنيه

العناني 3 جنيهات

أمات 2 جنيه

الوادي 3 جنيهات

البنا 3 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية “لا يوجد انتاج”

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.