أسعار الكتاكيت اليوم 21-10-2022 في مصر.. استقرار في شركات الدواجن

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 21-10-2022 في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها 5 شركات كبري عاملة في قطاع الثروة الداجنة أمس في الأسواق بما يتراوح من 25 قرشًا و1 جنيه في الكتكوت الواحد.

وحافظت شركات الدواجن الكبري العاملة في انتاج الكتاكيت على اسعار الكتاكيت اليوم، على نفس معدلات امس الخميس في حركة البيع والشراء.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 5 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8 جنيهات

شركة الوطنية 7.5 جنيه

شركة الوادي 6.25 جنيه

شركة الفيروز 6.5 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

شركة العناني 7 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، أن الدواجن والكتاكيت تحتاج اعلاف شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.