أسعار الكتاكيت اليوم 20-9-2022 في مصر.. من 8 إلى 11 جنيها سعر الكتكوت

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 20-9-2022 في مصر، على نفس حركة البيع والشراء امس في شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، والتي شهدت اليوم ارتفاع 50 قرشَا في شركة القاهرة للدواجن.

وأرجع تجار الكتاكيت تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم زيادة حجم الطلب على شراء الكتاكيت قبل حلول فصل الشتاء، والذي يشهد زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة انتاج الكتاكيت في الشركات الكبرى.

كما أكدوا أن ارتفاع أسعار الكتاكيت بالشركات يرجع إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا.

شركة الوطنية 9.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

شركة الوادي 10.25 جنيه.

شركة العناني 10.5 جنيه.

شركة أمات 9.25 جنيه.

شركة الفيروز 9.5 جنيه.

شركة رواد النيل 8 جنيهات.

شركة البنا 9.2 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.