اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم 20-2-2021

هدوء حذر في حركة الأسعار
محمد مجدي 12:20 م, السبت, 20 فبراير 21 12:20 م, السبت, 20 فبراير 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت 20-2-2021 ، وذلك في الشركات الكبرى المنتجة للكتاكيت، والتي جاءت بين ارتفاع وانخفاض في سعر الكتكوت الواحد، خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بزيادة أسعار الكتاكيت خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا لأحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، مؤكدا زيادة حركة البيع والشراء من جانب المستهلكين على شراء الكتاكيت بمختلف أنواعها.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وشهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت، استقرارًا في الشركات الكبرى بحركة البيع والشراء، والتي جاءت كالتالي: شركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه، وشركة العناني بسعر 9.5 جنيه.

بينما بلغ سعر الكتاكيت لدى شركة مصر العربية 9 جنيهات، وشركة القاهرة 8.5 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض من 3 إلى 4 جنيهات، والكتكوت الساسو من 3 إلى 3.5 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت، في شركة الوادي للدواجن، حيث سعر البيع 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، بسعر 13.75 جنيه لدي الشركات، و بسعر 10.5 جنيهات لدي الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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