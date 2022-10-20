أسعار الكتاكيت اليوم 20-10-2022 في مصر.. ارتفاعات جديدة في 5 شركات

عاودت أسعار الكتاكيت اليوم 20-10-2022 في مصر، الارتفاع في الأسواق بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وذلك بما يتراوح من 25 قرشًا و1 جنيه في الكتكوت الواحد، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت أمس في عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية، مع استمرار هدوء الأسعار في 6 شركات أخري

واىتفعت اسعار الكتاكيت اليوم في القاهرة للدواجن بنحو 25 قرشَا، ورواد النيل 1 جنيه، ونيوهوب إيجيبت 50 قرشَا، والوطنية 50 قرشَا، والوادي 50 قرشَا.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من الفيروز، أمات، المصرية الهولندية، العناني، البنا، الحمد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه بدلا من 5 جنيهات

شركة رواد النيل 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة الوطنية 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الوادي 6.25 جنيه بدلا من 5.75 جنيه

شركة الفيروز 6.5 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

شركة العناني 7 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.