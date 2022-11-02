أسعار الكتاكيت اليوم 2-11-2022 في مصر.. تراجع في «الحمد» و«الوطنية»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 2-11-2022 في مصر، حيث شهدت شركتا الحمد، والوطنية تراجعًا في سعر البيع، بينما ارتفع سعر البيع في شركة القاهرة للدواجن، مع استقرار لليوم الثالث على التوالي في باقي شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

شركة الوطنية 5.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة العناني 6.75 جنيه

شركة أمات 4 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بدلا من 4.25 جنيه

شركة الوادي 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال – في تصريحات سابقة – إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت والتي تعد المكون الرئيسي لتغذيتها، وذلك في مزارع الدواجن.