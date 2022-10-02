أسعار الكتاكيت اليوم 2-10-2022 في مصر.. أقل سعر 4.5 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 2-10-2022 في مصر، إستقرارا في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد التذبذب الذي شهدته الشركات أمس السبت.

ومازالت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، ما بين انخفاض وارتفاع، ومازال أقل سعر بيع لدى شركة المصرية الهولندية بـ4.5 جنيه ، وأعلى سعر مازالت مستحوذة عليه شركة نيوهوب إيجيبت بـ جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7 جنيهات

شركة الوادي 6.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 6.25 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.