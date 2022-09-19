أسعار الكتاكيت اليوم 19-9-2022 في مصر.. أعلى سعر 11 جنيهًا للكتكوت

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم 19-9-2022 في مصر، بشكل ملحوظ وذلك في عدد 9 شركات كبرى، مع استقرار سعر بيع الكتكوت في شركة واحدة، حيث تراوحت الارتفاعات ما بين 25 قرشَا إلي 1.25 جنيه، في الكتكوت الواحد.

وأرجع تجار الكتاكيت تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم زيادة حجم الطلب على شراء الكتاكيت قبل حلول فصل الشتاء، والذي يشهد زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة انتاج الكتاكيت في الشركات الكبري.

كما أكدوا أن ارتفاع أسعار الكتاكيت بالشركات يرجع إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا بدلا من 10.25 جنيه.

شركة الوطنية 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

شركة الوادي 10.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

شركة العناني 10.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

شركة أمات 9.25 جنيه بدلا من 8.25 جنيه.

شركة الفيروز 9.5 جنيه بدلا من 8.75 جنيه.

شركة رواد النيل 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه.

شركة البنا 9.2 جنيه بدلا من 8.4 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.