أسعار الكتاكيت اليوم 19-3-2021

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 19-3-2021 ، زيادة في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار منتصف الأسبوع الحالي، وذلك وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر شركة الإسكندرية 10 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه، وشركة المراعي 8.75 جنيه ، وشركة القاهرة 9.25 جنيه.

وأسعار الكتكوت الأبيض من 8 الي 9 جنيهات جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة، في شركة الوادي للدواجن، 10.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق ، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.