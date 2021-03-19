اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم 19-3-2021

أقل سعر 3 جنيهات وأعلى سعر 11.5 جنيه
محمد مجدي 8:08 م, الجمعة, 19 مارس 21 8:08 م, الجمعة, 19 مارس 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 19-3-2021 ، زيادة في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار منتصف الأسبوع الحالي، وذلك وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر شركة الإسكندرية 10 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه، وشركة المراعي 8.75 جنيه ، وشركة القاهرة 9.25 جنيه.

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وأسعار الكتكوت الأبيض من 8 الي 9 جنيهات جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة، في شركة الوادي للدواجن، 10.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق ، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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