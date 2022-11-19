أسعار الكتاكيت اليوم 19-11-2022 في مصر.. زيادات من 25 إلى 100 قرش في 4 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم السبت 19-11-2022، ارتفاعات في 4 شركات الدواجن الكبرى العاملة في السوق المحلية، بينما انخفضت في شركة واحدة، مما يدفع باقي شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة إلي زيادات طفيفة خلال الساعات القادمة.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في المصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا، وفي البنا بنحو 50 قرشَا، وفي الفيروز بـ1 جنيه، والوطنية بنحو 25 جنيها، بينما تراجع سعر بيع القاهرة للدواجن بنحو 50 قرشَا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

الفيروز 6.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

العناني 7.5 جنيه

أمات 6.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

الوادي 7 جنيهات

البنا 6.2 جنيه بدلا من 5.7 جنيه

رواد النيل 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

المصرية الهولندية 5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.