أسعار الكتاكيت اليوم 19-10-2022 في مصر.. ارتفاعات من 25 قرشًا إلى 1.25 جنيه في الكتكوت

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم 19-10-2022 في مصر، في الأسواق بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وذلك بما يتراوح من 25 قرشًا و1.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت أمس في عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية، مع ثبات 4 شركات أخرى.

وارتفع سعر بيع الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن بقيمة 1.25 جنيه، ونيوهوب ايجيبت، وأمات 50 قرشًا لكل منهم، الوطنية والفيروز والمصرية الهولندية 1 جنيه لكل منها، الوادي 25 قرشًا.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من العناني، ورواد النيل، والبنا، والحمد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 7 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

شركة القاهرة للدواجن 5 جنيهات بدلا من 3.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

شركة الفيروز 6.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

شركة أمات 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

شركة الوادي 5.75 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه بدلا من 3.5 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.