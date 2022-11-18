أسعار الكتاكيت اليوم 18-11-2022 في مصر.. استقرار في شركات الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الجمعة 18-11-2022، استقرارا في شركات الدواجن الكبرى العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد أسبوع ارتفاعات وانخفاضات طالت أغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 8 جنيهات

الفيروز 5.5 جنيه

العناني 7.5 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 7 جنيهات

البنا 5.7 جنيه

رواد النيل 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.