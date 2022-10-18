أسعار الكتاكيت اليوم 18-10-2022 في مصر.. 2.75 جنيه تراجعا في «نيوهوب إيجيبت»

بدأت أسعار الكتاكيت اليوم 18-10-2022 في مصر، في الارتفاع بشكل ملحوظ تراوح من 50 قرشَا إلى جنيه في الكتكوت الواحد، وذلك في عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المحلية، مع وجود تراجعات أيضا في عدد من الشركات المنتجة للكتاكيت، مع ثبات البعض الآخر.

ارتفع سعر البيع في القاهرة للدواجن وأمات، والوادي، والبنا بقيمة جنيه، والوطنية والفيروز 50 قرشَا.

بينما تراجعت أسعار الكتاكيت في شركة نيوهوب إيجيبت بنحو 2.75 جنيه، واستقرت في كل من العناني، والحمد، ورواد النيل، والمصرية الهولندية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 3.75 جنيه بدلا من 2.75 جنيه

شركة العناني 7 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه

شركة الفيروز 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

شركة أمات 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

شركة الوادي 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

شركة البنا 5.2 جنيه بدلا من 4.2 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.