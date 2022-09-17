أسعار الكتاكيت اليوم 17-9-2022 في مصر.. ارتفاعات من 25 إلى 75 قرشا

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم 17-9-2022 في مصر، في 6 شركات من كبرى الشركات العاملة في قطاع الدواجن، مع استقرار حركة البيع والشراء في 4 شركات أخرى، مقارنة بأسعار البيع يوم الخميس الماضي، وأمس الجمعة.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة بنحو 75 قرشَا، وفي كل من نيوهوب إيجيبت والوطنية والعناني وأمات 25 قرشَا، بينما في شركة الوادي بنحو 50 قرشَا.

مع استقرار وهدوء ملحوظ في أسعار البيع في شركات الفيروز، ورواد النيل، والبنا، والحمد.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت، اليوم في مصر بالشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 7.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10.25 جنيه بدلا من 10 جنيهات

شركة الوطنية 9 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

شركة الوادي 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

شركة العناني 10 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه

شركة أمات 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة الفيروز 8.75 جنيه

شركة رواد النيل 7.25 جنيه

شركة البنا 8.4 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.