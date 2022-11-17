أسعار الكتاكيت اليوم 17-11-2022 في مصر.. تراجع من 25 إلي 75 قرشَا في 3 شركات

تراجعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الخميس 17-11-2022، في 3 من كبري شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم، مع هدوء في أسعار الكتاكيت اليوم بتلك الشركات.

حيث تراجع سعر البيع لدي شركة القاهرة للدواجن بنحو 75 قرشَا، وفي شركة الوطنية بنحو 50 قرشَا، بينما في شركة العناني تراجعت أسعار الكتاكيت بنحو 25 قرشَا.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين يضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5 جنيهات بدلا من 5.75 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 8 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

الفيروز 5.5 جنيه

العناني 7.5 جنيه بدلا من 7.75 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 7 جنيهات

البنا 5.7 جنيه

رواد النيل 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.