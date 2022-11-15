أسعار الكتاكيت اليوم 15-11-2022 في مصر.. ارتفاع في 3 شركات

تباينت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022، حيث ارتفع سعر البيع في كل من القاهرة للدواجن، والفيروز، والوطنية.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من شركات القاهرة للدواجن، بنحو 25 قرشَا، بينما وفي الفيروز ارتفعت 50 قرشَا، بينما قفزت في الوطنية بنحو100 قرشَا.

بينما استقرت باقي شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم، مع هدوء في أسعار الكتاكيت اليوم بتلك الشركات.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين يضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5.75 جنيه 5.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 8.5 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

الفيروز 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

العناني 7.75 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 7 جنيهات

البنا 5.7 جنيه

رواد النيل 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4.5 جنيه

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.