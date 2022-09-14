أسعار الكتاكيت اليوم 14-9-2022 في مصر.. «نيوهوب إيجيبت» 10 جنيهات

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 14-9-2022 في مصر، وذلك في 9 شركات من كبرى الشركات العاملة في قطاع الدواجن، على نفس أسعار بيع أمس الثلاثاء، في السوق المحلية، في حين ارتفع سعر بيع الكتكوت الأبيض في شركة نيوهوب إيجيبت بنحو 25 قرشَا.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه

شركة الوطنية 8.75 جنيه

شركة الوادي 8.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

شركة العناني 9.75 جنيه

شركة الفيروز 8.75 جنيه

شركة رواد النيل 7.25 جنيه

شركة البنا 8.4 جنيه

شركة أمات 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.