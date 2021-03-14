أسعار الكتاكيت اليوم 14-3-2021

شهدت حركة أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد 14-3-2021 ، استقرار في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت يوم الأربعاء الماضي، في حركة البيع والشراء لدى الشركات المنتجة، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

شركة الإسكندرية 12.75 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 14.25 جنيه، وشركة المراعي 12 جنيهًا، وشركة القاهرة بسعر 13.5 جنيه.

وأسعار الكتكوت الأبيض يتراوح من 10 إلى 10.5 جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد في شركة الوادي للدواجن، بعد ارتفاع أمس الأربعاء بنحو 2.75 جنيه، ليصبح سعر البيع 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، اليوم الاحد ، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.