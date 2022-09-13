أسعار الكتاكيت اليوم 13-9-2022 في مصر.. ارتفاعات من 25 إلى 100 قرش

قادت شركة الوطنية الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم 13-9-2022 في مصر، وذلك مع 6 شركات دواجن كبري، والتي شهدت قفزات تراوحت من 25 قرشَا، و40 قرشَا، و50 قرشَا، و75 قرشَا، وحتي 100 قرش في سعر الكتكوت الأبيض بتلك الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.75 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

شركة الوطنية 8.75 جنيه بدلا من 7.75 جنيه

شركة الوادي 8.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

شركة العناني 9.75 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

شركة الفيروز 8.75 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه

شركة البنا 8.4 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.