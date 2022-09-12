أسعار الكتاكيت اليوم 12-9-2022 في مصر.. ارتفاع 25 قرشًا في «الوادي»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 12-9-2022 في مصر، ثباتا في حركة البيع والشراء في عدد كبير من الشركات العاملة بقطاع الثروة الداجنة، مع ارتفاع في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بنحو 1 جنيه، وشركة الوادي بنحو 25 قرشَا.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

شركة الوطنية 7.75 جنيه

شركة الوادي 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

شركة العناني 9.5 جنيه

شركة الفيروز 8.25 جنيه

شركة رواد النيل 6.75 جنيه

شركة البنا 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.