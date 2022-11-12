أسعار الكتاكيت اليوم 12-11-2022 في مصر.. «المصرية الهولندية» تتراجع 50 قرشًا

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، السبت 12-11-2022 استقرارًا في أغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم.

بينما تراجعت أسعار الكتاكيت في شركة المصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا عن سعر أمس الجمعة.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 7.5 جنيه

الفيروز 5 جنيهات

العناني 7.75 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 7 جنيهات

البنا 5.7 جنيه

رواد النيل 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4.75 جنيه بدلا من 5.25 جنيه

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.