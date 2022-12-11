أسعار الكتاكيت اليوم 11-12-2022 في مصر.. من 25 إلى 100 قرش تراجعا في الشركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، اليوم الأحد 11-12-2022، من 25 قرشَا إلى 100 قرش في أغلب شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد انخفاضات وارتفاعات شهدتها الشركات خلال الأسبوع الحالي، بينما ارتفع سعر بيع شركة العناني، وشركة المصرية الهولندية توقفت عن الإنتاج منذ يوم أمس واليوم الأحد.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.25 جنيه بدلا من 1.75 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 3 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 4.5 جنيه

الفيروز 3.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

العناني 4.25 جنيه بدلا من 3.5 جنيه

أمات 3 جنيهات

الوادي 4 جنيهات

البنا 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية “لا يوجد انتاج”

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.