أسعار الكتاكيت اليوم 11-11-2022 في مصر.. تراجعات من 25 إلى 100 قرش

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الجمعة 11-11-2022 هدوءًا حذرًا داخل الأسواق المحلية، حيث شهدت عدد من شركات الدواجن تراجعات في أسعار البيع تراوحت من 25 إلى 100 قرش للكتكوت الواحد.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن الكبرى العاملة بالسوق المحلية، ويتراوح سعر الكتكوت من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ووفقًا لاحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 5 جنيهات بدلًا من 5.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 7.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات

الفيروز 5 جنيهات

العناني 7.75 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 7 جنيهات

البنا 5.7 جنيه بدلًا من 6.7 جنيه

رواد النيل 5 جنيهات بدلًا من 5.5 جنيه

المصرية الهولندية 5.25 جنيه

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.