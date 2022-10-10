أسعار الكتاكيت اليوم 10-10-2022 في مصر.. ارتفاعات تصل إلى 2 جنيه في الكتكوت

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم 10-10-2022 في مصر، بشركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بعد الارتفاعات التي شهدتها أغلب الشركات، أمس الخميس، حيث قفزت أسعار البيع من 25 قرشًا، وحتى 2 جنيه دفعة واحدة في الكتكوت الواحد.

حيث ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركات العناني بنحو 50 قرشَا، والقاهرة للدواجن 1.25 جنيه، وفي الحمد 25 قرشَا، وفي الوطنية 75 قرشَا، وفي الفيروز 1 جنيه، وأمات 1 جنيه، والوادي 2 جنيه، والبنا 50 قرشَا، ورواد النيل 1.5 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10.75 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة الوطنية 9.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الفيروز 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة أمات 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة الوادي 9.25 جنيه بدلا من 7.25 جنيه

شركة البنا 7.7 جنيه بدلا من 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

المصرية الهولندية 7 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.