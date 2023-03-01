أسعار الكتاكيت اليوم 1-3-2023 في مصر.. ارتفاعات من 50 قرشا لـ2 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 1-3-2023 ارتفاعات في عدد من الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوحت الزيادات من 50 قرشًا إلي 2 جنيه.

كما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد من الشركات وهي الوطنية ، الوادي ، مكة المكرمة ، نيوجين .

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 23 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا

شركة الفيروز 23.5 جنيه بدلا من 22 جنيهًا

شركة الوطنية 25 جنيهًا

شركة الوادي 22.5 جنيه

شركة العناني 24 جنيهًا بدلا من 23.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيه بدلا من 19 جنيهًا

شركة صيصان مصر 21 جنيه بدلا من 19 جنيهًا

شركة نيوجين 24 جنيهًا

شركة رواد النيل 22.5 جنيه بدلا من 20 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وكانت السوق المصرية شهدت حالة من ارتفاع أسعار الفراخ بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتم طرح الفراخ البرازيلي المجمدة بأسعار أقل للمستهلك بنحو 25 جنيها.