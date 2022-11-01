أسعار الكتاكيت اليوم 1-11-2022 في مصر.. استقرار حذر في الشركات

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 1-11-2022 في مصر، وذلك على نفس معدلات امس والتي شهدت ارتفاعات وانخفاضات واستقرار، في أغلب شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، في 11 شركة، ويصل أقل سعر 3.5 جنيه وأعلي سعر 6.75 جنيه في الكتكوت الواحد.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

المصرية الهولندية 3.5 جنيه

شركة الوطنية 6 جنيهات

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة العناني 6.75 جنيه

شركة أمات 4 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.25 جنيه

شركة الوادي 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال – في تصريحات سابقة – إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليا الافراج عن شحنات من اعلاف الدواجن الخاصة بعمليات انتاج الكتاكيت والتي تعد المكون الرئيسي لتغذيتها، وذلك في مزارع الدواجن.