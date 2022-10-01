أسعار الكتاكيت اليوم 1-10-2022 في مصر.. ارتفاع «نيوهوب إيجيبت» وتراجع «المصرية الهولندية»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 1-10-2022 في مصر، حيث شهدت شركتا العناني والمصرية الهولندية تراجعًا من 25 إلى 50 قرشَا، بينما ارتفع سعر البيع لدى شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بنحو 25 قرشَا.

كما أن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، ما بين انخفاض وارتفاع، ومازال أقل سعر بيع لدى شركة المصرية الهولندية بـ5 جنيهات، وأعلى سعر مازالت مستحوذة عليه شركة نيوهوب إيجيبت بـ 9 جنيهات.

وعلى الرغم من تلك الانخفاضات، فإن أسعار الكتاكيت اليوم حتى الآن في شركات الدواجن الكبرى، ما زالت أعلى، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

مبيعات شركات الدواجن الكبرى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7 جنيهات

شركة الوادي 6.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 6.25 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.