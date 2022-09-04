أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 4-9-2022.. ارتفاعات بـ 9 شركات

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 4-9-2022، في 9 شركات كبرى عاملة في الثروة الداجنة ، وذلك بما يتراوح من 25 قرشًا إلى 75 قرشَا، في سعر الكتكوت الواحد، مع ثبات سعر البيع في شركتين فقط، هما الحمد للدواجن، والاتحاد للدواجن.

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الشركات، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه بدلا من 5.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة الوطنية 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الوادي 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه

شركة رواد النيل 6.75 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة البنا 7.7 جنيه بدلا من 7.2 جنيه

شركة الفيروز 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة أمات 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الاتحاد 7 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب؛ منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.