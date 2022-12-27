أسعار الكتاكيت اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022.. 8.75 جنيه أعلى سعر

إرتفعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، وهي الزيادة الرابعة الأسبوع الجاري.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 6 جنيهات بدلا من 5.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 بدلا من 6 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

الوطنية 8.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

الفيروز 6.5 بدلا من 4.5 جنيه

العناني 8.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

أمات 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

الوادي 7 جنيهات بدلا من 6.25 جنيه

البنا 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 5 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.