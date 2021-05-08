اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-5-2021

تراجع سعر العناني جنيه وزيادة 25 قرشا في شركة القاهرة
محمد مجدي 5:47 م, السبت, 8 مايو 21 5:47 م, السبت, 8 مايو 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-5-2021 ، تذبذبا في الأسواق المحلية، بعد الارتفاع والانخفاض الذي شهدته الأسواق منتصف الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر شركة العناني بنحو 1 جنيه دفعة واحدة، مع ارتفاع سعر البيع لدى شركة القاهرة بنحو 25 قرشا، وثبات أسعار البيع في شركات الوادي، والوطنية والمراعي والإسكندرية، على نفس أسعار يوم الثلاثاء الماضي، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات، و شركة الإسكندرية للدواجن بسعر 5.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 6 جنيهات .

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تحافظ شركة الوادي للدواجن على اسعار بيع الكتاكيت البيضاء لديها اليوم السبت، وذلك على نفس أسعار يوم الأربعاء الماضي، حيث يبلغ سعر البيع 4.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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