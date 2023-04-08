أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-4-2023 في مصر.. من 1 إلى 4 جنيهات تراجعا في 4 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-4-2023 في مصر، تذبذبا في كبري شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد استقرار الأسعار أمس الجمعة.

وانخفضت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم السبت بما يتراوح من 1 جنيه إلي 4 جنيهات في الكتكوت.

كما أن هناك شركات حافظت على أسعار البيع لديها اليوم وهي القاهرة للدواجن، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

وتراوح سعر الكتكوت من 8 جنيهات أقل سعر، و12.75 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

شركة الوطنية 8 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا

شركة الوادي 11 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة العناني 11 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات

شركة صيصان مصر 11 جنيهًا

شركة نيوجين 12.75 جنيه

شركة رواد النيل 11 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.