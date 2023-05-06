أسعار الكتاكيت اليوم السبت 6-5-2023 في مصر.. 2 جنيه زيادة في الشركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 6-5-2023 في مصر، في عدد 7 شركات كبرى عاملة بقطاع الثروة الداجنة، بقيمة تراوحت من 1 إلى 2 جنيه.

وتُعدّ تلك الزيادةُ الثانيةَ بعد الارتفاعات التي شهدتها أكبر 10 شركات عاملة في إنتاج الكتاكيت بمصر.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات، اليوم، ما بين 12 جنيهًا أقل سعر، و18 جنيهًا أعلى سعر.

وجاءت تلك الزيادات بعد زيادة أسعار السولار، أمس الخميس، والتي أدت إلى ارتفاع بنحو 10% في تكلفة النقل، وفقًا لتأكيدات تجار الدواجن العاملين في الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

بينما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد 3 شركات هي: مكة المكرمة، ورواد النيل، ونيوجين.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.5 جنيه بدلًا من 11.25 جنيه

شركة الفيروز 15 جنيهًا بدلًا من 13 جنيهًا

شركة الوطنية 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه

شركة الوادي 13.5 جنيه بدلًا من 12.75 جنيه

شركة العناني 18 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا بدلًا من 12.5 جنيه

شركة صيصان مصر 14 جنيهًا بدلًا من 12.25 جنيه

شركة نيوجين 14.25 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا،

وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.